L'En Dehors

A vos taillants ! Samedi 25 février à partir de 9h - Porte de la Chapelle

Nous avions espéré plus grande affluence à la réunion organisée ce soir au niveau des pierreux parisiens pour préparer la journée de samedi... Mais les nombreux messages reçus depuis quelques jours nous encouragent malgré tout à croire que nous serons suffisamment nombreux pour maintenir notre intervention.

Donc rendez-vous samedi 25 février à 9h à la sortie du métro Porte de la Chapelle. Nos interventions se dérouleront toute la journée (si tout va bien).

Pour les pierreux :

- un premier groupe pour le bardage : prévoir des roules, sangles, petits bastaings si vous avez. Chaussures de sécu et gants bienvenus ;-) Si vous avez quelques outils en rab ça pourra servir aussi...

- un deuxième groupe pour la gravure : prévoir un sac léger avec le minimum d'outils (chemins de fer et taillants pour dresser les faces, massette et ciseaux, règle et crayons). Il faudra graver des noms et dates de 10cm de hauteur environ.

Pensez bien à avoir sur vous une pièce d'identité car notre intervention reste border-line...

Les détails de l'installation seront réglés sur place en fonction du nombre de pierreux présents samedi matin mais nous nous adapterons tout au long de la journée pour les retardataires.

Le principe de créer un monument commémoratif à tous les migrants et réfugiés disparus est retenu. Nous ne pourrons pas graver en une journée les milliers de noms de ces femmes, de ces enfants et ces hommes disparus en mer ou sur les routes d’Europe mais nous devons nous engager sur cette voie tant que ces blocs seront présents...

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !